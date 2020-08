Ag. Boga: “Non parlerò di rinnovo col Sassuolo, belli gli apprezzamenti del Napoli” (Di martedì 18 agosto 2020) Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha parlato della possibilità che il giocatore del Sassuolo passi al Napoli. Siamo a conoscenza dell’apprezzamento espresso da Gattuso e Giuntoli, Jeremie ne è felice perché è sempre bello ricevere certi attestati di stima, specialmente quando provengono da grandi professionisti e da grandi club. Non conosce molto la città, ma per ciò che ha sentito ci sono tante similitudini con Marsiglia, dove è nato e da dove proveniamo. Boga sa che il Napoli è un top team, con tifosi appassionati e legati ai colori: ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi. Il suo contratto col Sassuolo scade tra due anni. Incontrerò il club nei prossimi ... Leggi su ilnapolista

