Ag Boga esce allo scoperto | Felici dell' interesse del Napoli | parleremo presto col Sassuolo! Sa che può divertirsi

Daniel Boga, fratello procuratore del calciatore del Sassuolo Jeremie, a Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo periodo, Jeremie si sta godendo un po' di vacanza con la sua famiglia e con i suoi amici in attesa dell'inizio della prossima sta ...

Alfredo Pedullà nel corso di Sportitalia ha svelato quelle che sono le strategie del Napoli sul mercato. Sul suo sito si legge: "Il Napoli cambierà molte cose in questo mese e mezzo di mercato. Intant ...

Il Napoli cambierà molte cose in questo mese e mezzo di mercato. Intanto, ha incassato il sì di Cengiz Under: il turco vuole indossare la maglia azzurra. Ma non finisce qui. Il Napoli ha intenzione di ...

