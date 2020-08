Addio Romiti, storico uomo Fiat: da Agnelli alla crisi, capolavori ed errori del "Dottore" (Di martedì 18 agosto 2020) Addio a Cesare Romiti, storico manager della Fiat di Gianni Agnelli. Malato da tempo, è scomparso a 97 anni. Era stato l'ex direttore di Lettera 43 Paolo Madron, sabato scorso, ad annunciare via Twitter la sua agonia. "Sta lottando come un leone ma si sta spegnendo", aveva scritto il giornalista, tra i massimi esperti del mondo Fiat. Romiti ha trascorso al Lingotto 25 anni pesantissimi, dal 1974 al 1998, diventando prima amministratore delegato e poi presidente. A lui l'Avvocato e la famiglia avevano lasciato le redini dell'azienda dal 1980, forte del sostegno di Enrico Cuccia, il grande vecchio della finanza italiana. Momento chiave della sua esperienza la famosa Marcia dei colletti bianchi, i quadri Fiat che scendono in piazza a ... Leggi su liberoquotidiano

ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - riotta : Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia… - sole24ore : Addio a Cesare #Romiti, aveva 97 anni. Maggiori particolari tra poco su - AntonioPafundi1 : RT @riotta: Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia d'Italia del… - scingolo : Addio a Cesare Romiti, manager di sistema che riportò in alto la Fiat -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Romiti Addio a Cesare Romiti, manager Fiat: 25 anni alla guida dell'azienda ilGiornale.it Cesare Romiti morto, guidò Fiat e Rcs. Protagonista del capitalismo italiano: l’ultima avventura la fondazione Italia Cina

Addio a Cesare Romiti, morto all’età di 97 anni. Un protagonista del capitalismo italiano, nel ruolo prima di amministratore delegato e presidente della Fiat poi al vertice di Rcs-Corriere della Sera.

Da Fiat a Rcs, le tappe della carriera di Romiti

La marcia dei quarantamila', il docufilm con Romiti sulla protesta contro i picchetti degli operai Fiat La presidenza e l’addio Quando nel 1996, a 75 anni, l'Avvocato lascia la presidenza di ...

Addio a Cesare Romiti, morto all’età di 97 anni. Un protagonista del capitalismo italiano, nel ruolo prima di amministratore delegato e presidente della Fiat poi al vertice di Rcs-Corriere della Sera.La marcia dei quarantamila', il docufilm con Romiti sulla protesta contro i picchetti degli operai Fiat La presidenza e l’addio Quando nel 1996, a 75 anni, l'Avvocato lascia la presidenza di ...