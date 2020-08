Addio a Cesare Romiti, uomo Fiat per una vita. Si è spento a 97 anni (Di martedì 18 agosto 2020) E' morto nella notte, nella sua casa di Milano, Cesare Romiti, protagonista della storia industriale italiana del 900, braccio destro di Giovanni Agnelli, per 25 anni in Fiat, prima manager poi ... Leggi su tg.la7

riotta : Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia… - ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - sole24ore : Addio a Cesare #Romiti, aveva 97 anni. Maggiori particolari tra poco su - WhisperCar : RT @AleGuerani: La celebrazione da parte della pars liberista del manager che, segando tutto lo staff ghidelliano, portò la FIAT a diventar… - mariamacina : RT @ilfoglio_it: #Romiti era un “manager di sistema” non di prodotto, del resto guidava non solo un produttore di autovetture, ma un pilast… -