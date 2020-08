Addio a Cesare Romiti, manager Fiat e protagonista del capitalismo italiano (Di martedì 18 agosto 2020) Addio a Cesare Romiti, morto all'età di 97 anni. Un protagonista del capitalismo italiano, nel ruolo prima di amministratore delegato e presidente della Fiat poi al vertice di Rcs-Corriere della Sera. Romiti è stato uno dei più potenti manager italiani che abbia vissuto le vicende dell'industria e della finanza italiana. Da vero protagonista, vicino ai veri protagonisti come Gianni Agnelli e il banchiere Enrico Cuccia, con un punto di osservazione privilegiato nella e sulla storia economica e politica italiana, fra capitalisti e banchieri, sindacalisti e politici, salotti buoni e mondo dell'informazione, visti molto da vicino. Nato a Roma il 24 giugno 1923, dopo la laurea in Scienze Economiche e ... Leggi su iltempo

ilfoglio_it : E' morto a 97 anni Cesare Romiti, manager della Fiat che ha accompagnato l’autunno della prima repubblica e il decl… - riotta : Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia… - sole24ore : Addio a Cesare #Romiti, aveva 97 anni. Maggiori particolari tra poco su - stefano_zz : RT @riotta: Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia d'Italia del… - ssalerno2 : RT @riotta: Addio al manager Cesare Romiti 1923-2020. Legatissimo al leader di Mediobanca Cuccia, la sua biografia è la storia d'Italia del… -

