Addio a Cesare Romiti, figura centrale per economia italiana (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Si è spento oggi, martedì 18 agosto 2020, all’età di 97 anni (compiuti a giugno) Cesare Romiti, manager che ha legato a doppio filo la sua storia a quella del mondo imprenditoriale italiano e in particolare alla Fiat, di cui è stato a lungo Amministratore Delegato. Tante le tappe della sua lunga carriera: Gemina, la presidenza di RCS. Nato a Roma il 24 giugno del 1923, figlio di un impiegato delle Poste, laurea in scienze economiche e commerciali, Romiti muove i primi passi da manager nel 1947 a Colleferro, nel Gruppo Bombrini Parodi Delfino. Nel ’70 l’Iri lo chiama in Alitalia: direttore generale, poi amministratore delegato. Nel ’73 è all’Italstat. Dal 1974 in Fiat dove resterà per ben 24 anni, fino al 1998. La Fondazione Italia Cina è ... Leggi su quifinanza

