«Abbasso la dittatura, viva la democrazia!» Le parole della protesta a Bangkok – Il video (Di martedì 18 agosto 2020) Migliaia di persone si sono mosse nelle strade della capitale Thailandese, Bangkok, per farsi avanti e domandare un cambio di registro politico e l’hanno fatto in vesti più grandi di quello che fu il colpo di stato del 2014. Almeno 10.000 manifestanti, per lo più studenti, si sono riuniti domenica presso il famoso monumento alla democrazia della città, alcuni dei quali chiedono riforme alla monarchia. L’iniziativa segue un mese di raduni quasi giornalieri che hanno attirato il sostegno di studenti delle scuole superiori e universitari in tutto il paese. I manifestanti – che hanno cantato: «Abbasso la dittatura, viva la democrazia» e «Smetti di molestare il popolo» – hanno chiesto lo scioglimento del governo ... Leggi su open.online

