A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: "Giovani rischiano la vita" (Di martedì 18 agosto 2020) Il Wuhan Maya Water Beach, il parco acquatico del capoluogo dell’Hubei e della città focolaio del Covid-19, è stato preso d’assalto nel weekend da migliaia di persone in costume da bagno e occhialini a causa del festival di musica elettronica, stipati su gommoni o in acqua. La struttura, riaperta a giugno dopo che Wuhan è tornata alla normalità superando i 76 giorni di blocco totale e di rigide restrizioni contro la diffusione del virus, ha limitato, in base ai media locali, la partecipazione al 50% della sua capacità normale, lanciandosi poi in iniziative speciali come lo sconto per le donne pari alla metà del biglietto d’ingresso. Dopo la diffusione delle immagini, l’Oms ha commentato: “I Giovani sappiano che anche loro rischiano la ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' - bernattore : RT @HuffPostItalia: A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' - RiccardoIcco : RT @HuffPostItalia: A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' - matteocannito : RT @HuffPostItalia: A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: 'Giovani rischiano la vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan party Wuhan, coronavirus addio: in migliaia alla maxi festa in discoteca senza distanze e mascherine Il Messaggero A Wuhan il party all'acquapark senza mascherine e distanza. L'Oms: "Giovani rischiano la vita"

L'Oms dopo la diffusione delle immagini del Wuhan Maya Water Beach: “Noi vogliamo tutti vivere le nostre vite, ma i giovani devono sapere che possono infettarsi e che è importante non solo che si ...

Wuhan, mega party in piscina tutti ammassati

Sono già diventate un caso le immagini della festa in piscina con migliaia di persone tutte accalcate fra loro nella stessa vasca senza mascherine né rispetto delle distanze sociali a Wuhan, focolaio ...

L'Oms dopo la diffusione delle immagini del Wuhan Maya Water Beach: “Noi vogliamo tutti vivere le nostre vite, ma i giovani devono sapere che possono infettarsi e che è importante non solo che si ...Sono già diventate un caso le immagini della festa in piscina con migliaia di persone tutte accalcate fra loro nella stessa vasca senza mascherine né rispetto delle distanze sociali a Wuhan, focolaio ...