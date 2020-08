A Milano taxi scontato a disabili, anziani, medici, e donne (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - taxi scontato per medici e infermieri, persone sopra i 65 anni con particolari fragilità,o con più di 70 anni, disabili al 100% e anche per le donne. Proprio così. Per tutte le donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le 6 del mattino. Lo ha deciso il Comune di Milano per facilitare l'utilizzo del taxi, per queste persone che potrebbero averne più bisogno. I voucher per lo sconto sul taxi sono disponibili online A partire dal 18 agosto, e fino al 30 novembre, sarà possibile richiedere i voucher per corse in taxi scontate compilando un form online, disponibile sul portale del Comune di Milano, attestando il possesso dei ... Leggi su agi

LegaSalvini : Corse in taxi con rapina a Milano, presi due banditi - maurobosio73 : RT @Agenzia_Italia: A Milano taxi scontato a disabili, anziani, medici, e donne - lucafaccio : RT @Agenzia_Italia: A Milano taxi scontato a disabili, anziani, medici, e donne - Agenzia_Italia : A Milano taxi scontato a disabili, anziani, medici, e donne - nicomanetta1 : A Milano taxi scontati per cittadini fragili o a rischio - Redattore Sociale #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Milano taxi Milano, taxi scontato per medici, infermieri e "soggetti deboli" IL GIORNO A Milano taxi scontato a disabili, anziani, medici, e donne

Per tutte le donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le 6 del mattino. Lo ha deciso il Comune di Milano per facilitare l'utilizzo del taxi, per queste persone che potrebbero averne più ...

Corse taxi scontate a Milano, ecco come chiedere i voucher e chi può farlo

sarà possibile richiedere i voucher per corse in taxi scontate mediante la compilazione di un form on line, disponibile sul portale del Comune di Milano (qui il link), attestando il possesso dei ...

Per tutte le donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le 6 del mattino. Lo ha deciso il Comune di Milano per facilitare l'utilizzo del taxi, per queste persone che potrebbero averne più ...sarà possibile richiedere i voucher per corse in taxi scontate mediante la compilazione di un form on line, disponibile sul portale del Comune di Milano (qui il link), attestando il possesso dei ...