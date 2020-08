470 persone in isolamento a Santo Stefano in Sardegna: si attende il risultato dei tamponi (Di martedì 18 agosto 2020) Pessime notizie, almeno per il momento, per oltre 400 persone che hanno scelto la Sardegna per le vacanze. Che l’estate 2020 sarebbe stata molto molto complicata per i vacanzieri, era cosa abbastanza ovvia e in questi ultimi giorni, si iniziano a sentire le conseguenze dello stato di pandemia nel quale viviamo. Le ultime notizie dall’isola di Santo Stefano, arcipelago della Maddalena dove nel resort omonimo, a nord della Sardegna 470, tra ospiti e lavoratori, attendono il risultato del tampone e sono al momento in isolamento. E’ di poche ore fa l’altra notizia: alcuni turisti avrebbero cercato di lasciare la struttura e “scappare” se così possiamo dire. 470 persone IN QUARANTENA NEL RESORT SARDO DELLA ... Leggi su ultimenotizieflash

Sempre 80 le persone morte per il Covid in Umbria ... L'unità di crisi regionale ha eseguito 470 tamponi tra villeggianti e dipendenti. Partono anche in Sardegna i tamponi rapidi negli aeroporti per ...

470 PERSONE IN QUARANTENA NEL RESORT SARDO DELLA MADDALENA Tutto è iniziato due giorni fa quando un dipendente stagionale di 60 anni è stato ricoverato a Sassari per Covid 19. E’ iniziata la ...

