18 agosto: il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi (Di martedì 18 agosto 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi e i numeri relativi all’epidemia nel bollettino della Regione: oggi si registrano 43 casi e un decesso Il bollettino della Regione Lazio precisa che tra i nuovi positivi più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link a festa a Porto Rotondo. I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: otto i casi di rientro da Grecia (un caso da Creta e tre da Corfù), sette i casi da Croazia, cinque i casi da Spagna, un caso dalla Francia e un caso di rientro da Malta. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato spiega inoltre che “tra ieri e ... Leggi su nextquotidiano

