18 agosto: Fvg, 212 positivi e 10 nuovi contagi (8 da fuori regione) (Di martedì 18 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 212 (6 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 5 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 10 nuovi contagi, di cui 8 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.522: 1.434 a Trieste, 1.086 a Udine, 764 a Pordenone e 235 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.962, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 196. I deceduti sono 197 a Trieste, ... Leggi su udine20

gioia_francesco : Venerdì 21 agosto, 20.45, piazza Garibaldi a #Spilimbergo : serenate di #Mozart con l'ottetto #AUDiMuS Accesso libe… - magicaGrmente22 : Per ? Ci capisse qualcosa. Migranti, Serracchiani: Lamorgese in Fvg dopo il 24 agosto - abollis : RT @pdfvg: Il ministro #Lamorgese sarà in @regioneFVGit dopo il 24 agosto e nelle prossime ore il capo di Gabinetto del @Viminale Bruno Fr… - patriciathomas : RT @TgrRaiFVG: Altri migranti minorenni rintracciati nella notte a Gonars. Il sindaco Boemo: 'serve più attenzione sul probelma dei ragazzi… - TgrRaiFVG : Altri migranti minorenni rintracciati nella notte a Gonars. Il sindaco Boemo: 'serve più attenzione sul probelma de… -