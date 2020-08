Zingaretti riapre il nodo (mai chiuso) del Mes (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - La politica riapre il dibattito, mai realmente chiuso, sul Mes. I timori per la curva dei contagi, in crescita in Italia, e le conseguenti nuove misure restrittive, ridanno fiato a chi, nelle file di maggioranza e opposizione, sostiene la necessita' di ricorrere alle risorse del fondo salva Stati per sostenere le spese piu' urgenti in attesa dell'arrivo di quelle del Recovery fund, l'anno prossimo. Intanto, nel centrodestra restano forti anche le critiche per le chiusure delle discoteche e l'obbligo serale di mascherina all'aperto nei luoghi in cui sono possibili assembramenti, in vigore da oggi. L'opposizione stigmatizza tanta rigidita' da parte del governo, mentre - sostiene - la gestione degli sbarchi e' incontrollata. Ed e' proprio con l'obiettivo di contenere i flussi di migranti in arrivo dalla ... Leggi su agi

Intervista con Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del M5S e vicepresidente del Parlamento europeo: "I dubbi sul Mes rimangono, usiamo i 209 miliardi del Next Generation EU. La tenuta del governo ...

In principio sono stati i social a raccogliere le paure degli italiani per l'epidemia di Covid19 proveniente dall'estremo oriente. Il 28 gennaio la malattia ancora si diffondeva a macchia d'olio nella ...

