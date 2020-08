Zingaretti: "In gioco non solo l'alleanza di governo ma la tenuta della nazione" (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - Il governo è atteso "da prove terribili" e "non possiamo sbagliare": "Non è in gioco un'alleanza di governo ma la tenuta della nazione nei prossimi anni". Questo è l'avvertimento lanciato dal segretario dem, Nicola Zingaretti, in un intervento su La Stampa. Definendo il Pd "il partito che risolve i problemi in un'ottica riformatrice e realistica", Zingaretti indica le priorità per la fase della ricostruzione: "Le risorse del Recovery Fund vanno utilizzate su progetti credibili, concreti e di valore strategico", ha spiegato, "non dobbiamo tamponare l'emergenza con rivoli di sostegni e di interventi in ordine sparso e di carattere emergenziale". Leggi su agi

