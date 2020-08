Zeppoline di pasta cresciuta alle olive variante golosa (Di lunedì 17 agosto 2020) Le Zeppoline di pasta cresciuta sono uno street food; classico cibo da strada della cucina napoletana. Si tratta di frittelle salate di forma rotonda un po’ irregolare, preparate con acqua, farina e levito. Un impasto molto idratato che viene prelevato con un cucchiaio e fritto in olio bollente, un prodotto soffice e delizioso. A Napoli si vendono nelle friggitorie e pizzerie, si possono comprare a qualsiasi ora del giorno e sono vendute insieme ai panzarotti e altri prodotti tipici come gli scagnozzi (polenta tagliata in triangoli e fritta). Zeppoline di pasta cresciuta alle olive Le Zeppoline alle olive sono la variante delle classiche pasta cresciute, aggiunte ... Leggi su notizieora

