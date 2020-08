Ylenia Carrisi, reso noto l’audio della sua ultima telefonata ai genitori: “Mamma e Papà voi siete…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il mistero della scomparsa della primogenita di Albano e Romina Power, Ylenia, nonostante siano passati già 26 anni, è ancora fitto. Nonostante le tante notizie spesso diverse sulla sua esistenza in vita il mistero rimane e la verità, quella vera, non è mai venuta fuori. C’è Romina Power che è convinta che la figlia sia ancora viva, un po’ come crede anche il fratello Yari che più volte ha dichiarato che Ylenia potrebbe aver deciso di non tornare più per il clamore che si è scatenato attorno alla sua persona, c’è, invece, poi Albano che ritiene che la figlia non sia più in vita. La famiglia di Albano e Romina si è sgretolata dopo la scomparsa di Ylenia Albano e Romina Power, pur innamoratissimi ... Leggi su baritalianews

