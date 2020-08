Xiaomi festeggia 10 anni: ecco le super offerte (Di lunedì 17 agosto 2020) Xiaomi è oramai diventato un brand riconosciuto a livello internazionale e, per questo motivo, non ha più bisogno di presentazioni. In occasione del 10 compleanno dell’azienda Cinese, il sito banggood ha deciso di lanciare una leggi di più... Leggi su chimerarevo

Xiaomi ha deciso di festeggiare il decimo anniversario dalla fondazione in modo speciale. Il colosso cinese dell’elettronica, tra i primi cinque produttori di smartphone al mondo, ha realizzato un go- ...

eBay festeggia Xiaomi con un buono sconto speciale del 15% sull'acquisto di moltissimi prodotti, eccovi il codice da utilizzare. eBay ha deciso di festeggiare il compleanno di Xiaomi, nonostante il pe ...

