Wuhan, festa in piscina nel primo focolaio del Covid19: migliaia ammassati senza mascherina (Di lunedì 17 agosto 2020) migliaia di ragazzi di Wuhan ammassati per una festa in piscina senza mascherine e senza mantenere le distanze di sicurezza nella città da dove è partito il Covid19. La notizia è stata lanciata a livello internazionale dall’agenzia giornalistica Afp e ha fatto scoppiare polemiche in tutto il mondo. Scenario della festa il Maya Beach … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

