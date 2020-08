William e Harry: gelo e silenzi, quanto durerà la guerra? (Di lunedì 17 agosto 2020) In un’intervista tv Omid Scobie, autore della biografia “Finding Freedom” con Carolyn Durand, afferma che i due principi Harry e William non si sono rivolti la parola per almeno due mesi e tuttora si parlano a malapena. gelo tra le due cognate. I motivi? Si possono trovare nel nuovo libro scandalo scritto da Scobie e dalla Durand. Una distanza diventata sempre più ampia. Una ferita che ha bisognoArticolo completo: William e Harry: gelo e silenzi, quanto durerà la guerra? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Nascere nella Royal Family inglese non è così desiderabile come si crede, è necessario attenersi alla rigida etichetta, apparire sempre impeccabili in pubblico e prepararsi alla futura vita da re e re ...Harry e Meghan Markle avrebbero adombrato la sposa nel giorno del suo matrimonioE' uscito da solo una settimana il libro intitolato Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family ...