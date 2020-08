Welcome to the Blumhouse, la collezione di film horror su Amazon Prime Video (Di lunedì 17 agosto 2020) Welcome to the Blumhouse è la nuova scommessa della casa di produzione di Jason Blum, che da indiscusso re Mida dei film horror di qualità a basso budget è ormai diventato un punto di riferimento per le major, come dimostrano anche la sua collaborazione con Universal, il cui primo prodotto è stato L'uomo invisibile, e la serie antologica Into the Dark, attualmente disponibile su Raiplay , perfetta per brividi estivi e per prepararsi a una nuova collezione di film horror in arrivo su Amazon Prime Video. Il progetto dal (giusto) titolo autocelebrativo prevede la produzione di alcune nuove pellicole di genere, definite «in linea con i classici drive-in». In totale 8 ... Leggi su gqitalia

Young Jesus: ‘Welcome To Conceptual Beach’ (Saddle Creek, 2020)

C’è chi ha l’amico immaginario, chi la “spiaggia” immaginaria. John Rossiter, leader degli Young Jesus, ha optato per la seconda ipotesi, creandosi un luogo della mente dove rifugiarsi in solitudine, ...

C'è chi ha l'amico immaginario, chi la "spiaggia" immaginaria. John Rossiter, leader degli Young Jesus, ha optato per la seconda ipotesi, creandosi un luogo della mente dove rifugiarsi in solitudine, ...