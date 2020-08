Volvo - Una crossover elettrica tra le novità del 2021 (Di lunedì 17 agosto 2020) Lambizioso obiettivo di vendere per il 50% auto elettriche e per laltra metà vetture ibride entro il 2025 sta spingendo la Volvo non solo a introdurre varianti a batteria dei propri modelli esistenti, ma anche ad ampliare la gamma attuale. Il lancio della XC40 P8 AWD Recharge, infatti, darà il la ad altri nuovi arrivi, tra i quali spicca una crossover a emissioni zero dal taglio sportivo accreditata col nome di C40 e attesa per la seconda metà dellanno prossimo.Cambia la regina. Il nuovo modello sarà caratterizzato da una linea del padiglione più sfuggente rispetto alle classiche sport utility svedesi e, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere declinato anche in una variante dotata di motore endotermico, affiancata a quella full electric. Una completa elettrificazione pare scritta anche nel destino della XC90, ... Leggi su quattroruote

La Geely ha presentato ufficialmente la Preface, una berlina che si baserà sulla piattaforma modulare del gruppo utilizzata anche dai modelli della Volvo, la Cma. Esposta per la prima volta in pubblic ...

All'inizio Giorgio Benussi e Maciel Cicchetti avevano cominciato a sondare la possibilità di formare un team italiano per la Volvo Ocean Race. Tramontata quest'ipotesi, si sono inventati un nuovo mond ...

