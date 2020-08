“Voi portate la musica, noi le casse”: l’ironia tagliente dell’agenzia funebre Taffo sulle discoteche chiuse (Di lunedì 17 agosto 2020) Il sarcastico post di Taffo sulle discoteche chiuse “discoteche chiuse? No problem. Voi pensate alla musica, le casse le portiamo noi”: la comunicazione social dell’agenzia funebre Taffo colpisce ancora, questa volta a commento della decisione del governo di chiudere le discoteche fino al 7 settembre prossimo. Con il sarcasmo che lo contraddistingue, lo staff di Taffo si prende gioco di chi vorrebbe continuare ad assembrarsi e ballare nei locali notturni nonostante i divieti, facendo eco alle polemiche esplose dopo la nuova ordinanza emanata domenica 16 agosto dall’esecutivo. “Organizziamoci per conto nostro. Su le maniiiiiiii Se invece non vi piace ballare, abbiamo ... Leggi su tpi

fabcet : @lucianocapone @apavo75 E' meraviglioso leggere tutti i commenti di gente che prende 1200 € al mese e pensa di esse… - PLRubicone : #coronavirusitalia Nelle vostre passeggiate in #spiaggia o in #battigia, portate sempre con voi la #mascherina ed i… - bisagnino : COVID19/CHIESA DI SATANA:Portate la mascherina così ci liberiamo di voi! - Scognamillo12 : @Pontifex_it Ovviamente voi portate merda visto che avete milardi nascosti e vivete sui fessi che vi seguono - Loris74078160 : @LegaSalvini A VOI DELLA LEGA NON CREDETE SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI FARE VERA OPPOSIZIONE E PORTATE IL POPOLO ALL… -

Ultime Notizie dalla rete : “Voi portate Attacco cardiaco e coronavirus: in alcuni casi colpisce il cuore Corriere della Sera