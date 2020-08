“Vogliamo vederla”. Viviana Parisi, quei dubbi della famiglia. Ora scavano per cercare Gioele (Di lunedì 17 agosto 2020) Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso nel nulla lo scorso 3 agosto con la madre, Viviana Parisi, poi ritrovata senza vita l’8 agosto. Questa mattina le guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato “alla ricerca di indumenti” del piccolo Gioele. Il prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della deejay di 43 anni. Gli inquirenti stanno visionando tutti i video registrati dai droni in questi giorni. Gli investigatori sono alla ricerca di ogni particolare alla ricerca del piccolo. Vertice in Procura a Patti (Messina), guidato dal Procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo per fare il punto sulle indagini. Fino a questo momento le ricerche del bimbo non hanno dato esito. Gli ... Leggi su caffeinamagazine

