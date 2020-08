Vladimir Putin annuncia il vaccino per il Coronavirus (Di lunedì 17 agosto 2020) Primi. Come quando dal cosmodromo sovietico di Bajkonur mandarono in orbita intorno alla Terra il satellite artificiale Sputnik lasciando di stucco gli americani. Per questo il vaccino contro il covid-19 che Mosca ha registrato battendo sul tempo il resto del mondo si chiamerà Sputnik V. L’annuncio, allora dato da Radio Mosca nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1957, è stato fatto direttamente dal presidente russo Vladimir Putin e riportato dall’agenzia di stampa governativa Tass in tempo quasi reale. «Stamattina per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da Coronavirus è stato registrato. So che funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli», ha ... Leggi su aciclico

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, gli esperti mondiali sulla rivista #Nature: 'La registrazione del #vaccino russo anti #Covid, annunci… - LaStampa : Le figlie del leader russo Vladimir Putin sono due affermate scienziate, esperte in medicina, ingegneria genetica e… - BDSLOVAKIA : Vladimir Vladimirovic Putin è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, presidente della Federazion… - rizzello700 : La doppia morale sul vaccino: Bill Gates sì, Vladimir Putin no - Eclississi7 : RT @PDUmorista: Bielorussia, folla oceanica alla marcia per la Libertà contro Lukashenko. Putin: “Pronti ad aiutarlo con l’esercito”. Quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Vladimir Putin La spia russa torna a casa: Alfonso Bonafede si schiera con Vladimir Putin L'Espresso Perché l’Occidente non vuole rovesciare Alexander Lukashenko?

Venerdì scorso i ministri degli esteri dell’UE hanno deciso di imporre sanzioni contro la Bielorussia. Le misure da adottare saranno di natura esclusivamente personale, cioè sarà redatta un’altra list ...

Bielorussia, l'appello di Macron: "Ue deve mobilitarsi al fianco del popolo che manifesta per la libertà"

"L'Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...

Venerdì scorso i ministri degli esteri dell’UE hanno deciso di imporre sanzioni contro la Bielorussia. Le misure da adottare saranno di natura esclusivamente personale, cioè sarà redatta un’altra list ..."L'Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...