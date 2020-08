Viviana Parisi ultime notizie, l’incidente più violento di quanto ipotizzato. I genitori hanno chiesto di vedere il corpo (Di lunedì 17 agosto 2020) Scomparsa Viviana Parisi e Gioele Mondello Data scomparsa: 3 agosto 2020 Data ritrovamento corpo Viviana Parisi: 8 agosto 2020 Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla vicenda (dall’ultimo al primo) Continuano le ricerche del piccolo Gioele ed una nuova ipotesi è emersa quest’oggi. Non si tratta esattamente di una nuova ipotesi (ne abbiamo riportato la notizia … L'articolo Viviana Parisi ultime notizie, l’incidente più violento di quanto ipotizzato. I genitori hanno chiesto di vedere il corpo Newnotizie.it. Leggi su newnotizie

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - GranchiTatiana : RT @helg_haper: Federica Sciarelli è davvero formidabile. Grazie #chilhavisto - gabrielepx : RT @helg_haper: Federica Sciarelli è davvero formidabile. Grazie #chilhavisto -