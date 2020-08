Viviana Parisi, teste al pm: “Gioele vivo dopo l’incidente”. Ispezioni nei casolari abbandonati e ricerche con i cani (Di lunedì 17 agosto 2020) dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita“. È la ricostruzione del testimone presente dopo l’impatto resa nota dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna. Ma dov’è il piccolo? Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche del bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle campagne di Caronia (Messina). Lo stanno cercando anche i carabinieri Cacciatori di Sicilia, di solito sono impegnati a cercare latitanti. In questa occasione mentre Guardia di finanza, Polizia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Adnkronos : #VivianaParisi, il marito in Procura: 'Sicuri che sia lei?' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, il marito in Procura: 'Sicuri che sia lei?' - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, si cercano indumenti di Gioele: scavi in un prato -