"Viviana Parisi temeva che i servizi sociali le togliessero il figlio" (Di lunedì 17 agosto 2020) Viviana Parisi aveva paura che i servizi sociali le potessero togliere la potestà genitoriale sul figlio Gioele. Ne è convinto Claudio Mondello, l'avvocato e cugino del marito della dj scomparsa il 3 agosto insieme al bambino e trovata morta l'8 agosto – senza il figlio – in un bosco nei pressi dell'autostrada Messina-Palermo, all'altezza di Caronia. "Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale", sostiene Mondello, intervistato dal Corriere della Sera. L'avvocato sottolinea anche che i messaggi del marito Daniele nei giorni delle ricerche "avevano proprio lo scopo di tranquillizzare" la donna:

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, fratture «compatibili con l'aggressione di animali». E l'auto aveva una foratura - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - geppy2911 : Viviana Parisi : 'Temeva che gli portassero via GIOELE i servizi sociali' - SkyTG24 : Giallo Caronia, oggi il 14esimo giorno di ricerche del piccolo Gioele -

