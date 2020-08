Viviana Parisi, l’avvocato: «Temeva che le togliessero il bambino» (Di lunedì 17 agosto 2020) Viviana Parisi era stata due o tre volte in ospedale, nel reparto di psichiatria, per curare problemi di carattere mentale: per questo, secondo Claudio Mondello, avvocato e cugino del marito della dj scomparsa il 3 agosto e ritrovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia in provincia di Messina, la donna sarebbe fuggita con il figlio Gioele 4 anni, dopo un tamponamento in autostrada. Temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino. Secondo l’avvocato, quell’incidente avrebbe provocato nella 43enne uno stato confusionale, ed è questo il motivo per cui il marito, poco dopo la scomparsa della moglie, le avrebbe mandato un video in cui la incoraggiava a rimanere tranquilla, perché al piccolo non sarebbe successo nulla. Leggi su vanityfair

