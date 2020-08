Viviana Parisi, l'avvocato del marito della dj morta: 'Temeva che le togliessero il figlio' (Di lunedì 17 agosto 2020) Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche di Gioele Mondello , il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto insieme alla madre Viviana Parisi , 43 anni, trovata poi morta ... Leggi su leggo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, fratture «compatibili con l'aggressione di animali». E l'auto aveva una foratura - Tg3web : Proseguono le ricerche nella zona in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana Parisi. Ancora nessuna traccia del b… - infoitinterno : Viviana Parisi temeva che i servizi sociali le portassero via il figlio Gioele - infoitinterno : Giallo Viviana Parisi, l’avvocato: “Lei temeva che i servizi sociali potessero toglierle Gioele” -