Viviana Parisi, la rivelazione: "Temeva che le portassero via il figlio". A parlare e rivelare questa novità è l'avvocato del marito Daniele Mondello. Claudio Mondello, cugino e legale del marito di Viviana Parisi, getta una nuova luce sulla vicenda della dj siciliana scomparsa e poi ritrovata morta. Con lei al momento dell'allontanamento c'era il figlio

