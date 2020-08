Viviana Parisi, la chiave per il giallo è Federica Sciarelli? "Segnalazioni anonime", puntata speciale di Chi l'ha visto (Di lunedì 17 agosto 2020) Potrebbe essere Federica Sciarelli a contribuire a dare una svolta nel caso di Viviana Parisi. La conduttrice di Raitre torna in tv con Chi l'ha visto dopo tre sole settimane di pausa con una puntata speciale tutta dedicata al giallo di Caronia. La Sciarelli aveva già affrontato la sparizione della dj 43enne e del figlio Gioele Mondello, di 4 anni, ma prima del ritrovamento del cadavere della donna, avvenuto l'8 agosto. Ora il mistero è tutto incentrato sulla sorte del bimbo, di cui si sono perse le tracce. Chi l'ha visto, grazie alle telefonate dei telespettatori e alle Segnalazioni anonime, già in passato è riuscito a dare ... Leggi su liberoquotidiano

