Viviana Parisi, il testimone: «Gioele era vivo, la mamma lo teneva in braccio e non aveva ferite» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il piccolo Gioele era vivo dopo l’incidente stradale avvenuto lo scorso 3 agosto con la madre Viviana Parisi. La conferma arriva da una testimonianza resa al procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. «Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita», ha ricostruito il testimone presente dopo l’incidente. A confermarlo è lo stesso magistrato che coordina l’inchiesta. Si è fatta viva anche la coppia del Nord testimone oculare dell’incidente che, come si apprende, si è presentata nei giorni scorsi a un posto di polizia del Nord Italia, dove vivono per raccontare quanto visto. Sembra che non abbiano capito ... Leggi su secoloditalia

