Viviana Parisi, il testimone: «Gioele era vivo dopo l’incidente: era in braccio alla madre e non era ferito» (Di lunedì 17 agosto 2020) dopo l’incidente «Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita». Il testimone, presente dopo l’impatto dell’Opel Corsa della dj siciliana contro il furgone fermo di operai, sembra non avere dubbi. La ricostruzione, resa nota dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna, sembra rispondere a una delle ipotesi al vaglio degli investigatori in queste lunghe giornate di indagini. E cioè che Gioele potesse essere morto nell’incidente avuto dalla madre nella galleria dell’autostrada Palermo-Messina. ... Leggi su open.online

