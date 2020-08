Viviana Parisi, i momenti prima dell'incidente: la gomma bucata e la richiesta d'aiuto al casello (Di lunedì 17 agosto 2020) Emergono nuovi particolari sugli ultimi minuti di vita di Viviana Parisi. Lo scrive Messinatoday che continua a seguire la vicenda. Secondo le ultime ricostruzioni, era bucata la gomma dell'auto ... Leggi su torinotoday

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Proseguono a Caronia, in provincia di Messina, le ricerche del piccolo Gioele. Secondo il legale della famiglia la madre Vivian… - bizcommunityit : Viviana Parisi, testimone al pm: «Gioele era vivo dopo l'incidente, stava in braccio alla mamma» -