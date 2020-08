Viviana Parisi, i genitori chiedono di vedere il corpo: il dubbio sull’identità (Di lunedì 17 agosto 2020) Ha parlato oggi al pm di Patti il testimone oculare, ricercato da giorni, l’unico che ha visto Viviana Parisi e il piccolo Gioele Mondello sul tratto autostradale dove si è verificato l’incidente che gli ha coinvolti prima di scomparire nei boschi di Caronia, dove l’8 agosto è stato ritrovato il cadavere della dj torinese di 43 anni. Sempre di oggi l’appello da parte dei genitori di Viviana Parisi di poter vedere il suo corpo, mossi dal dubbio che quel cadavere potesse non appartenere alla figlia ma la Procura ha respinto la richiesta. Viviana Parisi, il testimone: “Gioele era vivo dopo l’incidente“ Giornata di intensi colloqui e ricerche volte a ritrovare ... Leggi su thesocialpost

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - apalma67 : RT @RoxdcIT: Torna con una puntata speciale - RoxdcIT : Torna con una puntata speciale -

Gioele, ha aggiunto il procuratore Cavallo, «aveva gli occhi aperti» e il teste «è attendibile» A parlare con la procura sono stati «testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al N ...Potrebbe essere salita sul traliccio della luce dal quale poi è caduta per sfuggire all’attacco di due rottweiler. È questa una delle ultime ipotesi sulla morte della dj Viviana Parisi trovata senza v ...