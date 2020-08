Viviana Parisi, Gioele era vivo dopo l’incidente: parla il testimone (Di lunedì 17 agosto 2020) Ancora nessuna notizia a distanza di settimane del piccolo Gioele Mondello, il figlio di 4 anni di Viviana Parisi, la dj torinese di 43 anni trovata morta nei boschi di Caronia. Tantissime le ipotesi su cosa possa essere accaduto a madre e figlio, la cui sorte sembra al momento inspiegabile e quanto mai enigmatica. Qualche giorno fa l’idea che il piccolo Gioele potesse essere morto in quell’incidente autostradale che aveva coinvolto l’Opel Corsa della Parisi, ipotesi oggi smentita dalle parole rilasciate al pm da un supertestimone presente all’incidente. Gioele era vivo dopo l’incidente in autostrada dopo l’incidente autostradale sull’A20, nel tratto che collega ... Leggi su thesocialpost

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - infoitinterno : Viviana Parisi, la rivelazione: “Temeva che le portassero via il figlio” - RadioTadino : RT @SkyTG24: Prosegue il #giallo a #Caronia. Secondo il turista 'super testimone', dopo l'incidente #Gioele era vivo I dettagli: https://t.… -