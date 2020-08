Viviana Parisi, ecco perché è scappata: “Aveva paura le portassero via il bambino” (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo Claudio Mondello, avvocato e cugino del marito di Viviana Parisi, la donna temeva che il figlio le potesse essere sottratto per via dei suoi disturbi psichici. La vita di Viviana Parisi è piena di punti oscuri. Mentre continuano, purtroppo senza esito sperato, le ricerche del piccolo Gioele Mondello – figlio della donna – si … L'articolo Viviana Parisi, ecco perché è scappata: “Aveva paura le portassero via il bambino” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, fratture «compatibili con l'aggressione di animali». E l'auto aveva una foratura - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - zazoomblog : Caso Viviana Parisi: setacciato prato “alla ricerca di indumenti” del piccolo Gioele - #Viviana #Parisi:… - Tg3web : Proseguono a Caronia, in provincia di Messina, le ricerche del piccolo Gioele. Secondo il legale della famiglia la… -