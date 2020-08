Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo e senza ferite» (Di lunedì 17 agosto 2020) Le ultime notizie sul caso e la ricostruzione del testimone presente Dopo l'impatto resa nota oggi dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna Leggi su corriere

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un… - Corriere : Viviana Parisi, c’è un testimone: «Dopo l’incidente Gioele era vivo» - infoitinterno : Viviana Parisi, l'avvocato del marito: 'Temeva le togliessero il figlio' - infoitinterno : Viviana Parisi, “temeva le portassero via il piccolo Gioele”: nuova tremenda ipotesi -