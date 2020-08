Viviana Parisi, ancora nessuna traccia di Gioele: ispezionati casolari abbandonati, ricerche con cani e scavi in un prato (Di lunedì 17 agosto 2020) Dov’è Gioele Mondello? Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche del bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle campagne di Caronia (Messina). Lo stanno cercando anche i carabinieri Cacciatori di Sicilia, di solito sono impegnati a cercare latitanti. In questa occasione mentre Guardia di finanza, Polizia, Protezione civile e Vigili del fuoco sono impegnati a cercare con speciali cani il bambino, i militari dell’Arma stanno ispezionando anche casolari abbandonati. Questa mattina le Guardie forestali stanno setacciando in particolare un prato “alla ricerca di indumenti” del piccolo Gioele. Il prato ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, fratture «compatibili con l'aggressione di animali». E l'auto aveva una foratura - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - vivereitalia : Viviana Parisi, nuovi elementi sull'incidente in autostrada - scheerenberger : RT @Tg3web: Caronia, proseguono le ricerche nella zona in cui è stato ritrovato il corpo di Viviana Parisi. Ancora nessuna traccia del picc… -