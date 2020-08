Viviana "morbosamente legata al figlio". Inquietante rivelazione, luce sinistra: "Temeva che glielo portassero via, così..." (Di lunedì 17 agosto 2020) "Temeva che le portassero via il figlio". Per questo Viviana Parisi potrebbe aver perso la testa dopo l'incidente in auto lo scorso 3 luglio, sull'autostrada Messina-Palermo all'altezza di Caronia, e aver portato via il bambino, magari ferito nell'urto contro un furgoncino. Da quel momento, il mistero: la donna è stata ritrovata morta l'8 agosto, in avanzato stato di decomposizione, in una scarpata nel bosco a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. Del piccolo Gioele, invece si sono perse le tracce da allora. A rivelare la preoccupazione della dj è Claudio Mondello, avvocato e cugino del marito della donna, al Corriere della Sera. Viviana "Temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : #VivianaParisi 'morbosamente legata' al figlio: 'Temeva che glielo portassero via i servizi sociali'… - infoitinterno : Viviana Parisi era “morbosamente legata al figlio, non è morto nell’incidente” - infoitinterno : Viviana Parisi era “morbosamente legata al figlio, non è morto nell’incidente” -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana morbosamente Viviana Parisi, fratture «compatibili con l'aggressione di animali». E l'auto aveva una foratura Corriere della Sera Dj morta, per la famiglia l'ipotesi che Gioele sia morto nell'incidente non è credibile

Continuano per il 13esimo giorno le ricerche di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese. La ...

Viviana Parisi temeva che i servizi sociali le portassero via il figlio Gioele

Viviana Parisi aveva paura che i servizi sociali le portassero via il figlio Gioele. Il motivo? “Perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale”, spiega l’avvocato della ...

Continuano per il 13esimo giorno le ricerche di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese. La ...Viviana Parisi aveva paura che i servizi sociali le portassero via il figlio Gioele. Il motivo? “Perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale”, spiega l’avvocato della ...