Virginia Raggi: «Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin»

Virginia Raggi ha dato il benvenuto a Dan Friedkin dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisizione del club giallorosso Virginia Raggi ha dato il benvenuto a Dan Friedkin dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisizione della Roma. «Auguri di buon lavoro a Dan Friedkin e alla nuova proprietà della Roma. Accogliamo gli imprenditori che vogliono portare investimenti e creare lavoro. Le nostre società di calcio sono un patrimonio importante per i tifosi e per tutta la città».

