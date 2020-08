Video. Antifa inscenano protesta al motoraduno, salvati e scortati dalla polizia, la stessa che vorrebbero abolire. (Di lunedì 17 agosto 2020) Le tensioni sono scoppiate sabato al raduno motociclistico di Sturgis in Sud Dakota, quando diversi membri di Antifa hanno tentato di boicottare il festival dei motociclisti. Il Video tratto dall’incidente mostra una manciata di manifestanti Antifa, ovviamente con la faccia coperta, entrare nella manifestazione. La polizia circonda rapidamente i manifestanti Antifa mentre migliaia di motociclisti gridano loro di lasciare il loro evento. Dopo che alcuni motociclisti e manifestanti Antifa si sono scambiati diverse spinte, uno dei manifestanti Antifa viene messo a terra dalle forze dell’ordine. La polizia di Sturgis poi arresta il manifestante e lo conduce fuori dalla folla in manette. Le tensioni, ... Leggi su databaseitalia

