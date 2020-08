Vidal, nuova pista per il futuro: il Psg avrebbe contattato il suo entourage (Di lunedì 17 agosto 2020) Arturo Vidal è nella lista dei desideri del Paris Saint-Germain. Stando a quanto si apprende dal quotidiano La Cuarta, i francesi avrebbero già preso contatto con l'ambiente del calciatore del Barcellona per ipotizzare un trasferimento in vista della prossima stagione.Vidal: addio al Barcellonacaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="873" Vidal Barcellona (getty images)/captionSono ore bollenti in casa Barcellona. Non solo per il futuro del tecnico Setien, ormai prossimo all'addio, ma anche per diversi calciatori blaugrana che sarebbero finiti nella lista dei partenti. Tra questi anche Arturo Vidal non centrale nel progetto blaugrana. Secondo La Cuarta, il centrocampista cileno sarebbe finito nel mirino del Psg che avrebbe ... Leggi su itasportpress

Sono ore bollenti in casa Barcellona. Non solo per il futuro del tecnico Setien, ormai prossimo all’addio, ma anche per diversi calciatori blaugrana che sarebbero finiti nella lista dei partenti. Tra ...

Barcellona, la rivoluzione blaugrana porta novità alla Juventus?

La Juventus osserva con attenzione, soprattutto a centrocampo, con i vecchi pallini Rakitic e Vidal che potrebbero certamente tornare utili nelle idee di calcio del nuovo Andrea Pirlo. La disfatta del ...

