Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 18:45 (Di lunedì 17 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 18.20 UMBERTO VERINI UNA BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio QUALCHE DISAGIO SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA FLACCA TRA VENDICIO E MOLA DI GAETA IN DREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA NSA 255 ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI SONNINO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN GIOVANNI L’ULTIMO TRENO DA PANTANO PARTE ALLE 20:30 E L’ULTIMO DA SAN GIOVANNI ALLE 21:00 CHIUDIAMO CON GLI EVENTI IN AGENDA: NEL COMUNE DI ANTRODOCO DA OGGI E FINO AL 22 AGOSTO VA IN SCENA IL MUSICANTRODOCOFESTIVAL ATTIVI DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CONSUETA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 17 AGOSTO 2020 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-08-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog