Via Manzoni Milano: quadrilatero, eleganza, shopping e storia (Di lunedì 17 agosto 2020) In apertura dell’Ottocento nessuna strada poteva eguagliare Via Manzoni come eleganza. Prima di essere intitolata ad Alessandro Manzoni (nel 1874) si chiamava Corsia del Giardino. Tra l’antica Porta Nuova e Via Montenapoleone è uno dei componenti principali del quadrilatero della moda; così chiamato perché idealmente delimitato da quattro lati: Corso Venezia, Via della Spiga, Via Montenapoleone e, appunto, Via Manzoni. Qui si trovano numerosissime boutique, atelier e prêt-à-porter dei marchi più rinomati. Ma qui hanno avuto luogo eventi storici e prestigiosi edifici di grande memoria, ricchi di tesori artistici che ancora richiamano il passato. Segnato da uomini quali Carlo Alberto di Savoia, il quale, la sera del 4 agosto 1848, ... Leggi su unitremilano

Regina60880884 : @TizianaRivale Dopo quello che ha detto Di Matteo...ho capito tante cose... riguardo avvocati,giudici,magistratura.… - massime79 : RT @Ganzirri_nfde: L'angolo tra Via Manzoni e Via Guicciardini negli anni '30. Grazie a Danilo Oliva - mimmafornaro : RT @Ganzirri_nfde: L'angolo tra Via Manzoni e Via Guicciardini negli anni '30. Grazie a Danilo Oliva - iMessinesiveri : RT @Ganzirri_nfde: L'angolo tra Via Manzoni e Via Guicciardini negli anni '30. Grazie a Danilo Oliva - ElsaSicilia : @NATO_MARCOM @NATO @LTU_Army @Lithuanian_MoD @LitdelNATO @SHAPE_NATO @estNATO @Sjoforsvaret @NorwayNATO MESSAGGIO P… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Manzoni Seregno, incendio nelle cantine: fumo in un edificio di via Manzoni Il Cittadino di Monza e Brianza Giarre, eseguita dalla Igm la bonifica amianto in via Musmeci

Per ragioni di sicurezza, mercoledi scorso, è stata chiusa al traffico veicolare una porzione di via Musmeci – incrocio via Manzoni, in pieno centro a Giarre dopo che al centro della carreggiata in ba ...

Verderio, muore schiacciato dal cancello l’ex titolare della “Gruppo Manzoni”

Franco Manzoni, 78 anni, stava eseguendo dei lavoretti di manutenzione quando per cause ancora in fase di accertamento, la pesante cancellata uscita dai binari e non gli ha lasciato scampo Tragedia ne ...

Per ragioni di sicurezza, mercoledi scorso, è stata chiusa al traffico veicolare una porzione di via Musmeci – incrocio via Manzoni, in pieno centro a Giarre dopo che al centro della carreggiata in ba ...Franco Manzoni, 78 anni, stava eseguendo dei lavoretti di manutenzione quando per cause ancora in fase di accertamento, la pesante cancellata uscita dai binari e non gli ha lasciato scampo Tragedia ne ...