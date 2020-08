“Vi toglierei la cittadinanza”, Raffaella Mennoia si sfoga dopo la chiusura delle discoteche (Di lunedì 17 agosto 2020) Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, si è duramente sfogata tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, parlando della decisione da parte del governo di chiudere le discoteche per via dei contagi del Coronavirus. Raffaella Mennoia sbotta contro chi non rispetta le regole: “Vi toglierei la cittadinanza” Incredibile che per far ballare e... L'articolo “Vi toglierei la cittadinanza”, Raffaella Mennoia si sfoga dopo la chiusura delle discoteche proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : “Vi toglierei la cittadinanza”, Raffaella Mennoia si sfoga duramente contro chi non rispetta le regole dopo la chiu… - StraNotizie : Raffaella Mennoia contro i vip che si accalcano in Sardegna: “Vi toglierei la cittadinanza” - willaweasley : quelli che fanno più schifo sono coloro che si fanno mandare la foto in dm, io vi toglierei l'internet porco d*o - buonomob76 : @SardoneSilvia Da padre vi toglierei la vita - awakomorebi : ma raga checazz me frega se voi volete divertirvi, si parla di una pandemia e di persone che muoiono o che vengono… -

