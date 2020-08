“Vergogna!”. Ignazio Moser, la foto in vacanza fa esplodere il caso. Dalla sua parte non si schiera nessuno (Di lunedì 17 agosto 2020) Ignazio ha rotto con Cecilia e, nello stesso periodo, Andrea Damante ha siglato il suo secondo addio a Giulia De Lellis. Cosa fare di meglio se non partire insieme? E così da qualche giorno la coppia dei neo-single più ambiti d’Italia impazza in Sardegna per quelle che sembrano delle vere e proprie ferie da single. L’estate 2020 sembra non portare fortuna alle coppie vip. A rincarare la dose di pensa Selvaggia Lucarelli che ha demolito Andrea Damante e Ignazio Moser dopo che i due si sono mostrati sui social durante una serata in discoteca senza distanziamento sociale e senza mascherina. L’ex tronista (e forse di nuovo ex di Giulia De Lellis) fa infatti il dj e quest’anno nonostante la pandemia di Coronavirus che sta uccidendo migliaia di italiani ha deciso di non rinunciare al divertimento ... Leggi su caffeinamagazine

