Ventimiglia, cane legato in un terreno muore strangolato: denunciato il padrone (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Un cane rottweiler è morto disidratato e strangolato nel tentativo di liberarsi dal cordone con il quale era stato legato in un terreno situato lungo la riva del fiume Roya , a Ventimiglia, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ventimiglia. Un cane di razza Rottweiler è stato trovato morto strozzato alla corda stretta intorno al collo con il quale era legato sulle rive del fiume Roja in località Roverino. A diffondere la not ...

