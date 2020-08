Venezia – Vaporetto travolge barchino: diversi feriti due gravi (Di lunedì 17 agosto 2020) L’incidente è avvenuto domenica sera, poco dopo le 21, in bacino San Marco, all’altezza dell’Arsenale. Da una prima ricostruzione, sembra che il barchino sia finito contro il Vaporetto. Lo scontro ha provocato la caduta in mare dei 4 occupanti della piccola imbarcazione. Due sono rimasti feriti in maniera grave. Scontro tra un barchino e un … Leggi su periodicodaily

