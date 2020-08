Venezia, il presidente Niederauer parla dell’addio di Dionisi (Di lunedì 17 agosto 2020) Duncan Niederauer ha fatto chiarezza sulla situazione che si è venuta a creare con l’ormai ex allenatore Dionisi In casa Venezia è il giorno della presentazione del nuovo allenatore Paolo Zanetti. Ma, ai canali ufficiali del club, il presidente Duncan Niederauer ha fatto chiarezza sulla situazione relativa all’ex tecnico Alessio Dionisi. «Questo pomeriggio presenteremo il nostro nuovo allenatore: Paolo Zanetti. Paolo sostituirà Alessio Dionisi, che ha espresso il desiderio di lasciare Venezia per Empoli. Il Venezia FC ha offerto al sig. Dionisi un nuovo contratto che lui ha rifiutato. Ciò che abbiamo richiesto a lui e all’Empoli e ... Leggi su calcionews24

CorriereCultura : RT @La_Lettura: .@la_Biennale di Roberto Cicutto: «In tutta Venezia, per tutto l’anno». Su «la Lettura» in edicola con il @Corriere e nell’… - HankHC91 : RT @La_Lettura: .@la_Biennale di Roberto Cicutto: «In tutta Venezia, per tutto l’anno». Su «la Lettura» in edicola con il @Corriere e nell’… - La_Lettura : .@la_Biennale di Roberto Cicutto: «In tutta Venezia, per tutto l’anno». Su «la Lettura» in edicola con il @Corriere… - FiczkoNano : RT @FiczkoNano: Il presidente @zaiapresidente sarà il primo presidente di regione che farà volontariamente il vaccino. Così ha deciso la C… - ghegola : RT @VentagliP: ?? La mia Biennale in tutta Venezia per tutto l’anno L’articolo di @buccisbucci su Roberto Cicutto, il nuovo presidente dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia presidente Venezia, il presidente Niederauer parla dell’addio di Dionisi Calcio News 24 Venezia, il presidente Niederauer parla dell’addio di Dionisi

In casa Venezia è il giorno della presentazione del nuovo allenatore Paolo Zanetti. Ma, ai canali ufficiali del club, il presidente Duncan Niederauer ha fatto chiarezza sulla situazione relativa all’e ...

Venezia, Niederauer: "Oggi presentiamo Zanetti. Dionisi? Ha rifiutato la nostra offerta, all'Empoli chiediamo un 'ragionevole risarcimento'"

Il Presidente del Venezia FC, Duncan Niederauer, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore della Prima Squadra, Paolo Zanetti, ha voluto chiarire la situazione relativa al tecnico Alessio Di ...

In casa Venezia è il giorno della presentazione del nuovo allenatore Paolo Zanetti. Ma, ai canali ufficiali del club, il presidente Duncan Niederauer ha fatto chiarezza sulla situazione relativa all’e ...Il Presidente del Venezia FC, Duncan Niederauer, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore della Prima Squadra, Paolo Zanetti, ha voluto chiarire la situazione relativa al tecnico Alessio Di ...